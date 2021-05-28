Москва, , 13:12 — REGNUM Переработка сои на Дальнем Востоке может привести к тому, что эту продукцию некуда будет продавать. Об этом 28 мая заявил заместитель председателя правительства России, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании коллегии министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Полпред президента РФ отметил, что Китай защищает свой рынок от переработанной продукции, предпочитая закупать сырье. Если начать переработку сои на Дальнем Востоке сейчас без договоренностей с КНР, то эту продукцию могут не покупать.

«Мы должны объяснить нашим соседям, что нужно заботиться и о себе, и о нас, что точка баланса не должна быть с одной стороны», — сказал Трутнев.

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