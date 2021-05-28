Верхняя Пышма, Свердловская область, , 13:11 — REGNUM Новый экспонат в разобранном виде доставили на выставочную площадку на семи автомобильных тралах. Первый советский реактивный стратегический бомбардировщик М-4 создан в 1954 году. На тот момент это был один из самых крупных самолетов в мире. Его длина составляет 47,6 метра, а размах крыла превышает 50 метров. По высоте эта исполинская машина лишь немного ниже пятиэтажного дома.



Пресс-служба УГМК

В послевоенные годы ведущие конструкторские бюро включились в соревнование по созданию нового межконтинентального бомбардировщика, способного в кратчайшие сроки доставить ядерный заряд на территорию противника. В США велось проектирование B-52 и YB-60, а в СССР взамен устаревшего поршневого Ту-4 также на конкурсной основе создавались турбовинтовой Ту-95 и реактивный дозвуковой М-4. В конкурентной борьбе советских КБ Мясищева и Туполева победила дружба — в производство пошли оба самолета.

С 1954 года было произведено всего 34 самолета М-4. В Вооруженных силах СССР они использовались до 1993 года в качестве топливозаправщиков. Один из них сейчас как раз и собирают в Верхней Пышме.



Пресс-служба УГМК

«М-4 уникальный самолет! Уже поступили центральная часть фюзеляжа и корневые части крыла. Разгружаем мы его и собираем в том самом месте, где планируем экспонировать — напротив авиационного музея «Крылья Победы». Сейчас он выглядит не очень хорошо, без крыльев и хвоста, но поверьте: в ближайшее время мы приведем его в экспозиционный вид, и самолет займет достойное место в нашей коллекции», — говорит директор Музейного центра УГМК Виктор Севостьянов.

М-4, известный в НАТО как Бизон, будет стоять рядом с другим советским реактивным самолетом — Ту-16 ЛЛ, получившим в североатлантическом альянсе прозвище Барсук. Это более поздняя многоцелевая машина. Она появилась на открытой площадке музейного комплекса УГМК несколько лет назад. Сборку нового экспоната также решили не скрывать от посетителей. Этот интересный и трудоемкий процесс можно будет наблюдать не одну неделю.

М-4 — уже седьмой реактивный самолет в коллекции музейного комплекса УГМК. Лишь немного уступают ему в размерах появившиеся ранее истребитель-перехватчик МИГ-31 и фронтовой бомбардировщик СУ-24М. Для реактивных машин в недалеком будущем планируют создать отдельную выставочную площадку.