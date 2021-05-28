Минск, , 13:07 — REGNUM Если уж показывать внешнему миру, что Минск уверен в своей правоте, то надо на этом стоять твёрдо, а не пытаться юлить, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 28 мая, комментируя заявление постпредства Белоруссии при ООН.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием основателя Nexta Романа Протасевича и его последствия»

Как сообщалось ранее, белорусские дипломаты направили ноту протеста в миссии Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании, США, Бельгии и Германии при организации. Эти страны выступили с заявлением по инциденту с рейсом Ryanair. Обнародование любых оценок до того, как проведено расследование, является нарушением суверенитета государств — членов ООН, отметили в постпредстве.

« Мне думается, что линия на то, чтобы представить посадку 23 мая в Минске самолёта авиакомпании Ryanair, следовавшего рейсом Афины — Вильнюс, и последующее задержание Романа Протасевича результатом стечения обстоятельств, которые «требуют расследования», — это пустая затея. Более того, она работает против авторитета белорусских властей, лично Александра Лукашенко. Что тут расследовать? Кому это расследование нужно? Кто признает его результаты?

В 2016 году, как мы помним, Киев вообще под угрозой применения силы посадил рейс авиакомпании «Белавиа». Литва в 2014 году противозаконно задержала российского гражданина Юрия Меля. Подобных примеров агрессивных действий наших противников в отношении России и Белоруссии немало, и показать, что и мы можем жёстко защищать свои интересы, казалось бы, необходимо. Но все ли последствия в данном случае просчитаны?

Россия, как заявила официальный представитель нашего МИД, считает задержание Протасевича внутренним делом Белоруссии, однако эта история будет, конечно, иметь долгосрочные последствия более широкого охвата. Будем надеяться, например, что она не скажется на транспортной доступности Калининградской области России, воздушные и наземные маршруты в которую лежат, как известно, через Литву и Польшу.