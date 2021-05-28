Москва, , 13:06 — REGNUM Московские энергетические компании перешли на усиленный режим на время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщили 28 мая в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

В частности, приняты меры для бесперебойного энергоснабжения в пунктах проведения экзамена — проведены осмотры объектов, приостановлены плановые работы, назначены дежурные для взаимодействия с городскими службами. Кроме того, подготовлены резервные генераторы.

В комплексе напомнили, что первые экзамены начнутся в понедельник, 31 мая.