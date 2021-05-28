Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM Двоих человек, получивших тяжелые травмы при наезде пассажирского автобуса на фонарный столб в Красносельском районе Санкт-Петербурга, переведут из реанимации в обычную палату. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

«В больнице №26 двое в удовлетворительном состоянии, двое, которые были в реанимации, сегодня переводятся в отделения, — уточнили в ведомстве. — Состояние у всех стабильное. В НИИ скорой помощи один пациент в удовлетворительном состоянии».

Напомним, 27 мая около 10:00 мск 55-летний водитель пассажирского автобуса №2 не справился с управлением и наехал на фонарный столб. В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое из них — водитель и пешеход, стоявший на остановке, получили тяжелые травмы. Все потерпевшие были госпитализированы.

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