Калуга, , 13:05 — REGNUM Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев 27 мая встретился с молодёжным активом города и членами Молодёжной палаты при Городской думе. Собравшиеся обсудили итоги межмуниципального молодёжного форума «Юность-2021».

Глава самоуправления Калуги встретился с членами Молодёжной палаты Пресс-служба Городской думы Калуги

"Форум прошёл очень интересно, насыщенно, руководители города и области пообщались с молодёжью в неформальной обстановке, услышали ваше мнение по многим актуальным вопросам, — подчеркнул Юрий Моисеев. — Такой обмен мнениями дает возможность корректировать нашу совместную работу, посмотреть на многие темы с другой стороны. Радует, что участники форума показали себя активными и неравнодушными, предложили много интересных идей и новых проектов. Желаю вам не останавливаться на достигнутом и успешно реализовать свой потенциал».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, организаторы форума были награждены благодарственными письмами. Шестерым наиболее активным участникам форума глава городского самоуправления города Калуги Юрий Моисеев предложил стать его общественными помощниками по единому избирательному округу и вручил ребятам удостоверения.