Москва, , 13:04 — REGNUM Стрит-арт художник Дмитрий Лёвочкин и команда фестиваля «Культурный код» президентской платформы «Россия — страна возможностей» написали новый портрет Владимира Высоцкого. Масштабный мурал создан на одном из зданий Театра на Таганке.

Площадь граффити составляет 126 кв. метров и представляет собой портрет Владимира Высоцкого на фоне гор со строчками из его песен, в том числе из легендарной «Прощание с горами», которой в этом году исполняется 55 лет.

Автором мурала стал президент Фонда развития и поддержки современного искусства, стрит-арт художник Дмитрий Лёвочкин. Вместе с ним над портретом работали резиденты фестиваля «Культурный код»: команда «Revisual»; испанский уличный художник российского происхождения Вячеслав Гунин (SAV45), который накануне создал огромный портрет Максима Горького в Нижнем Новгороде; стрит-арт художник из Московской области Илья Робе — автор ряда муралов в Челябинске и Одинцово; Gleb Efok и Crimetime.

«Ко мне год назад обратилась Валерия Папыкина — инициатор создания этой работы. Поскольку проект некоммерческий и не мог им быть, мы решили, что это будет подарок Театру на Таганке. Физически мурал мы сделали за три дня. Но на внутреннюю, душевную работу времени понадобилось гораздо больше. Ведь здесь речь идет не просто о задумке и красках. Это оммаж, который затрагивает очень тонкие категории. Необходимо было переосмыслить и интерпретировать творчество и личность. Придать образу форму с понятным каждому содержанием. Отдельную благодарность я хотел бы выразить руководству театра, которое во всем шло нам навстречу, и спонсору, который помог реализовать наши идеи технически», — рассказал Дмитрий Лёвочкин.

Как рассказали организаторы, портрет написан на здании, ставшем яблоком раздора между коммунальщиками и нелегальными уличными граффитистами. На фасаде регулярно появлялись новые изображения, которые закрашивали работники ЖКХ. Художники «Культурного кода» надеются, что мурал останется в первозданном виде долгое время.

«Сегодня мы видим, как стрит-арт постепенно меняет свой статус в умах людей. Уверена, что подобные произведения, как и все работы резидентов проекта «Культурный код», помогают сдвинуть парадигму большинства россиян. Творения уличных художников воспринимаются как большое искусство, наравне с классической живописью. Например, муралы, которые были созданы нашими художниками в Челябинской области, местные жители считают региональной достопримечательностью, музеем под открытым небом. Надеюсь, что москвичи с таким же уважением отнесутся к работе коллег по цеху», — сообщила руководитель молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих.

Напомним, «Культурный код» — это международный фестиваль, в рамках которого российские и зарубежные художники, признанные мировым стрит-арт сообществом, создают муралы в разных регионах России.

Муралы (от англ. «mural» — фреска) — это монументальная живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных объектах.

Основная цель фестиваля — создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативного пространства для знакомства жителей Российской Федерации с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой.

В общей сложности до конца 2021 года в рамках фестиваля будет создано порядка 60 муралов. В данный момент работы художников можно увидеть в Одинцово (Московская область), Челябинске, Казани, Солнечнодольске (Ставропольский край).

Организаторами проекта «Культурный код» выступают АНО «Россия — страна возможностей», Фонд поддержки и развития современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов.

Проект направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды.