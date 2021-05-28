Москва, 28 мая 2021, 13:04 — REGNUM Стрит-арт художник Дмитрий Лёвочкин и команда фестиваля «Культурный код» президентской платформы «Россия — страна возможностей» написали новый портрет Владимира Высоцкого. Масштабный мурал создан на одном из зданий Театра на Таганке.
Площадь граффити составляет 126 кв. метров и представляет собой портрет Владимира Высоцкого на фоне гор со строчками из его песен, в том числе из легендарной «Прощание с горами», которой в этом году исполняется 55 лет.
Автором мурала стал президент Фонда развития и поддержки современного искусства, стрит-арт художник Дмитрий Лёвочкин. Вместе с ним над портретом работали резиденты фестиваля «Культурный код»: команда «Revisual»; испанский уличный художник российского происхождения Вячеслав Гунин (SAV45), который накануне создал огромный портрет Максима Горького в Нижнем Новгороде; стрит-арт художник из Московской области Илья Робе — автор ряда муралов в Челябинске и Одинцово; Gleb Efok и Crimetime.
Как рассказали организаторы, портрет написан на здании, ставшем яблоком раздора между коммунальщиками и нелегальными уличными граффитистами. На фасаде регулярно появлялись новые изображения, которые закрашивали работники ЖКХ. Художники «Культурного кода» надеются, что мурал останется в первозданном виде долгое время.
Напомним, «Культурный код» — это международный фестиваль, в рамках которого российские и зарубежные художники, признанные мировым стрит-арт сообществом, создают муралы в разных регионах России.
Муралы (от англ. «mural» — фреска) — это монументальная живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных объектах.
Основная цель фестиваля — создание музеев монументального искусства под открытым небом, креативного пространства для знакомства жителей Российской Федерации с направлениями современного искусства и мировой уличной культурой.
В общей сложности до конца 2021 года в рамках фестиваля будет создано порядка 60 муралов. В данный момент работы художников можно увидеть в Одинцово (Московская область), Челябинске, Казани, Солнечнодольске (Ставропольский край).
Организаторами проекта «Культурный код» выступают АНО «Россия — страна возможностей», Фонд поддержки и развития современного искусства при поддержке Фонда президентских грантов.
Проект направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды.