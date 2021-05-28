Казань, , 13:29 — REGNUM В Казани запретили купание на двух пляжах, так как они не соответствуют требованиям Роспотребнадзора, заявила замглавы управления республиканского ведомства Любовь Авдонина.

Лабораторные исследования воды по бактериологическим показателям не прошли водоемы на озерах Глубокое и Большое Лебяжье. Купание здесь запрещено.

Всего в республике к купальному сезону, который стартует 1 июня, планируют открыть 20 пляжей, пять из них находятся в Казани («Локомотив», «Нижнее Заречье», «Озеро Глубокое», «Озеро Комсомольское» и «Большое Лебяжье»). Кроме этого в столице региона будут организованы места отдыха около озер Изумрудное, Лебяжье и в парке Победы.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии основной причиной гибели людей на водных объектах является купание в опасных местах.

Читайте также: В Татарии с начала года произошло 13 инцидентов на воде

Читайте также: В Казани около 200 гектаров общественных пространств обработают от клещей