Ярославль, 28 мая 2021, 13:01 — REGNUM Ярославский областной суд решил отправить убийцу двух девочек Виталия Молчанова на повторную психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает портал YarNews.

Ярославский областной суд
Ярославский областной суд

Первая экспертиза признала обвиняемого невменяемым, но с ее результатами не согласились потерпевшие.

«Потерпевшими было заявлено ходатайство о проведении дополнительной психиатрической экспертизы. Данную позицию поддержала и прокуратура. Местом проведения экспертизы выбрана Санкт-Петербургская городская психиатрическая больница», — рассказал адвокат Молчанова Олег Будник.

Проведение новой экспертизы займет около месяца. Ввиду этого рассмотрение дела в суде приостановлено. О новой дате судебного заседания станет известно позднее.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 11 мая начался судебный процесс над Виталием Молчановым, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, убийстве и надругательством над телом умерших. В ходе следствия было установлено, что мужчина может страдать психическим расстройством.

Читайте ранее в этом сюжете: Убивший двух девочек рыбинский маньяк признан невменяемым