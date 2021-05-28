Ярославль, 28 мая, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Ярославский областной суд решил отправить убийцу двух девочек Виталия Молчанова на повторную психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает портал YarNews.

Ярославский областной суд

Первая экспертиза признала обвиняемого невменяемым, но с ее результатами не согласились потерпевшие.

«Потерпевшими было заявлено ходатайство о проведении дополнительной психиатрической экспертизы. Данную позицию поддержала и прокуратура. Местом проведения экспертизы выбрана Санкт-Петербургская городская психиатрическая больница», — рассказал адвокат Молчанова Олег Будник.

Проведение новой экспертизы займет около месяца. Ввиду этого рассмотрение дела в суде приостановлено. О новой дате судебного заседания станет известно позднее.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 11 мая начался судебный процесс над Виталием Молчановым, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, убийстве и надругательством над телом умерших. В ходе следствия было установлено, что мужчина может страдать психическим расстройством.