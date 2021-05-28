Москва, , 13:00 — REGNUM Российская валюта отказывается выходить из тесного диапазона — пара продолжает осциллировать вокруг отметки 73,50 руб., которая зарекомендовала себя как зона комфорта на данном этапе, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

«Для выхода из сложившегося коридора котировкам определенно нужен свежий драйвер, а таковых пока не наблюдается.

В пятницу доллар пытается восстановиться на рынке Форекс, подхватив рост доходности облигаций, который был спровоцирован благоприятными данными по рынку труда и ВВП США.

При этом американская валюта остается в русле медвежьего тренда, находясь неподалеку от многомесячных минимумов. Сохранение девальвационной тенденции в долларе играет на руку валютам развивающегося сегмента, включая рубль.

Нефть тоже вносит свою лепту в нынешние относительно крепкие позиции «россиянина». На этой неделе Brent двигалась преимущественно в северном направлении, завершая торги вблизи 1,5-недельных максимумов.

Впрочем, на этом фронте в краткосрочной перспективе может реализоваться медвежья угроза — фьючерсы рискуют привлечь фиксацию прибыли перед выходными, что может несколько ослабить позиции рубля до конца сессии.

Эффект от налогового периода сошел на нет, и теперь наша валюта будет чувствительнее реагировать на динамику нефтяных цен.

При нейтральном сценарии до конца сессии пара доллар/рубль не выйдет из канала 73,50−73 руб.

Пара евро/рубль, вероятно, продолжит флиртовать с отметкой 89,50 руб. Предпосылок для пробоя уровня 90 руб. на данный момент не наблюдается», — считает эксперт.

Читайте также: Рублю даёт стабильность предстоящая встреча Путина и Байдена