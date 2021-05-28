Москва, , 12:59 — REGNUM заместитель Председателя Правительства РФ, куратор трека «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России» Дмитрий Чернышенко подвел итоги регистрации на ИТ-специализацию.

16 015 человек из 85 регионов России и 45 стран мира зарегистрировались на трек «Информационные технологии» четвертого конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ, член Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» и куратор трека «Информационные технологии» Дмитрий Чернышенко. Прием заявок на трек завершился 17 мая в 23.59 по московскому времени.

На трек «Информационные технологии» больше всего заявок поступило от жителей Центрального федерального округа — 45,2%, на втором месте — Приволжский федеральный округ (14,2%), на третьем — Северо-Западный (13,5%). Далее по количеству регистраций идут Сибирский (7,8% заявок), Уральский (7,4%), Южный (6,5%), Дальневосточный (3,4%) и Северо-Кавказский (2% заявок) федеральные округа.

«16 015 человек из 85 регионов России и 45 стран мира подали заявки на трек «Информационные технологии». Топ-5 государств по числу зарегистрированных участников — Казахстан, Республика Беларусь, Украина, Киргизия, Узбекистан. Рад, что в конкурсе по нашему направлению зарегистрировалось такое количество участников и интерес к работе в России проявляют граждане других стран. Трек «Информационные технологии» стал третьим по популярности среди других специализаций. Сообщество IT-специалистов растет, и наша задача помочь выстроить взаимодействие, обмен опытом и внедрять лучшие практики в Госуправление», — сообщил, куратор трека «Информационные технологии» Дмитрий Чернышенко.

Как отметил вице-премьер РФ, Топ-10 регионов-лидеров по количеству регистраций: Москва (3 353 заявки), Санкт-Петербург (1 090), Московская область (844), Свердловская область (356), Республика Татарстан (303), Краснодарский край (288), Новосибирская (252), Нижегородская (240), Самарская (213) и Ростовская (196) области.

На трек «Информационные технологии» подало заявки 84% мужчин и 16% — женщин.

Основные отрасли деятельности участников трека: информационные технологии, банки и страхование, телекоммуникации и связь, образование, государственная служба, энергетика, транспорт и логистика, реклама и маркетинг, ритейл и строительство.

«Каждый участник должен, прежде всего, верить в свои силы, непрерывно укреплять свои знания и совершенствовать навыки. Впитывайте максимум информации от наставников и преподавателей на конкурсе. Как я уже неоднократно говорил, процессы цифровой трансформации пронизывают все сферы экономики, и выбранный вами трек «Информационные технологии» крайне актуален и так будет в течение ближайших нескольких лет. Более того, специальности в сфере ИТ — одни из самых высокооплачиваемых. Желаю вам побед на конкурсе и в жизни», — дал рекомендации участникам дистанционного этапа трека «Информационные технологии» четвертого конкурса «Лидеры России» Дмитрий Чернышенко.

Преобладающий возраст участников трека «Информационные технологии» четвертого конкурса «Лидеры России» от 31 до 35 лет — 30,6% и от 36 до 40 лет — 28,9%. Конкурсантов от 41 до 45 лет — 18,5%, а от 26 до 30 лет — 12,5%. Участников в возрасте от 46 до 55 лет 4,1%, от 18 до 25 лет — 3% и от 51 до 55 лет — 2,4%.