Вильнюс, 28 мая 2021, 13:13 — REGNUM Литовский монетный двор с ошибкой отчеканил часть памятных монет номиналом два евро, предназначенных для литовского биосферного заповедника Жувинтас. Об этом 28 мая сообщает Sputnik Литва.
«Вместо литовской «Свобода, единство, процветание» (laisvė*vienybė*gerovė) была надпись на латышском «Боже, благослови Латвию» (dievs*svētī*latviju)», — пишет агентство.
Отмечается, что в Литовском монетном дворе сейчас идет проверка. В банке Литвы принесли извинения и отметили, что покупатели могут обменять монеты с ошибкой.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о его визите в Литву вместо Латвии.
Сообщение удалили, опубликовав новое, в котором также была допущена ошибка — Латвийскую Республику назвали Республика Латвия. Позже и эта ошибка была исправлена.
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