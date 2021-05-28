Вильнюс, 28 мая, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Литовский монетный двор с ошибкой отчеканил часть памятных монет номиналом два евро, предназначенных для литовского биосферного заповедника Жувинтас. Об этом 28 мая сообщает Sputnik Литва.

Lb.lt Памятные монеты номиналом два евро, предназначенные для литовского биосферного заповедника Жувинтас

«Вместо литовской «Свобода, единство, процветание» (laisvė*vienybė*gerovė) была надпись на латышском «Боже, благослови Латвию» (dievs*svētī*latviju)», — пишет агентство.

Отмечается, что в Литовском монетном дворе сейчас идет проверка. В банке Литвы принесли извинения и отметили, что покупатели могут обменять монеты с ошибкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил о его визите в Литву вместо Латвии.

Сообщение удалили, опубликовав новое, в котором также была допущена ошибка — Латвийскую Республику назвали Республика Латвия. Позже и эта ошибка была исправлена.

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