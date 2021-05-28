Москва, , 12:58 — REGNUM Свои поздравления Башару Асаду по поводу его победы на выборах президента Сирии направил президент России Владимир Путин. Текст поздравительной телеграммы 28 мая приводит пресс-служба Кремля.

«Результаты голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под Вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление её государственных институтов», — говорится в поздравительном послании главы Российского государства.

Также в нем отмечается, что Россия собирается и в дальнейшем оказывать всемерную поддержку Сирии «в борьбе с силами терроризма и экстремизма, а также в продвижении процесса политического урегулирования и постконфликтного восстановления страны».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что десятки тысяч жителей Сирии вышли на улицы в ночное время, чтобы отпраздновать победу Башара Асада на президентских выборах

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