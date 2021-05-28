Турин, Италия, , 12:57 — REGNUM Туринский «Ювентус» отправил в отставку главного тренера Андреа Пирло. Об этом 28 мая сообщается на сайте клуба.

«Спасибо Андреа. Это первые слова, которые мы все должны произнести в конце этого особенного опыта совместной жизни», — говорится в сообщении.

В клубе отметили, что это был первый опыт для Пирло в качестве тренера, и выразили уверенность в том, что дальнейшая тренерская карьера будет успешной.

Напомним, Пирло стал главным тренером «Ювентуса» летом 2020 года. под его руководством команда впервые за 10 лет не стала чемпионом Италии, заняв четвёртое место, но при этом выиграла Кубок Италии.

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