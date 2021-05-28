Приштина, , 13:45 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 27 мая выступил на пленарном заседании парламента республики. Речь Курти была отчасти посвящена ответу на заявления его политических оппонентов о том, что он не сдержал свое предвыборное обещание о введении режима взаимности в отношениях с Сербией. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Политик заявил, что Сербия выставляет барьеры для движения косовских товаров как систематически, так и спорадически, а потому введение режима взаимности должно учитывать оба вида чинимых Сербией препятствий.

«Нам нужно время, чтобы ввести режим взаимности. Мы не хотим провалов. В прошлую весну наше правительство не вводило режим взаимности ни в первый день, ни в первую неделю, ни в первый месяц.

Альбин Курти Принципом взаимности является равенство, а не месть в отношении кого-то. Это цель нашего правительства и это будет достигнуто. Кому-то может и не понравится, но я сделаю это. И в голосах оппозиции мы тоже не нуждаемся».

Напомним, в прошлом году принципиальность Курти по вопросу о необходимости введения режима взаимности в отношениях с Сербией привела к распаду правящей коалиции при участии США.

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