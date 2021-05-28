Приштина, 28 мая 2021, 13:45 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 27 мая выступил на пленарном заседании парламента республики. Речь Курти была отчасти посвящена ответу на заявления его политических оппонентов о том, что он не сдержал свое предвыборное обещание о введении режима взаимности в отношениях с Сербией. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
Политик заявил, что Сербия выставляет барьеры для движения косовских товаров как систематически, так и спорадически, а потому введение режима взаимности должно учитывать оба вида чинимых Сербией препятствий.
Напомним, в прошлом году принципиальность Курти по вопросу о необходимости введения режима взаимности в отношениях с Сербией привела к распаду правящей коалиции при участии США.
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