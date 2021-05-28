Тирана, , 13:35 — REGNUM Министр европейских дел Германии Майкл Рот 27 мая прибыл в Тирану, где провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром Албании Эди Рамой. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Политик заявил, что в Германии считают, что Албания выполнила условия для начала переговоров о вступлении в Европейский союз. Теперь дипломатия страны работает над тем, чтобы 22 июня Европейский совет одобрил проведение первой межправительственной конференции в рамках переговоров о вступлении.

Рот также отметил, что Европейский союз готовится запустить проект инвестиций в Западные Балканы на сумму 12 миллиардов евро.

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