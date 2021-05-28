Москва, , 12:55 — REGNUM Ограничение авиасообщения между ЕС и Белоруссией не отразится на отношениях России и Евросоюза. Об этом 28 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь нет никакого повода для очередных проблем. У нас хватает своих проблем», — сказал представитель Кремля. Он пояснил, что проблемы с рейсами европейских авиакомпаний носят технический характер.

Песков добавил, что авиационные власти России должны согласовать точки влета и вылета из воздушного пространства РФ. В условиях большого потока авиарейсов это необходимо для обеспечения безопасности.

Пресс-секретарь отметил, что российские авиационные власти последние дни работают напряженно. Технические проблемы никак не связаны с Россией, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность в связи с якобы отказом России выдать разрешение для взлета и посадки самолетов из стран ЕС.