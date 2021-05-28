Москва, , 12:55 — REGNUM Российские власти намерены на законодательном уровне ввести запрет на использование неперерабатываемых материалов. Речь идёт о цветном пластике, пластиковых трубочках, посуде и ватных палочках. Об этом 29 мая на IX Невском международном экологическом форуме сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

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«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов», — отметила заместитель председателя правительства.

Абрамченко указала на необходимость создать систему, при которой полезная часть такого материала будет возвращена в оборот.

«Планируем вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое», — подчеркнула вице-премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным рекрутингового агентства Superjob.ru, в России выросло число граждан, готовых отказаться от пластиковой посуды, с 70% в 2018 году до 82% в 2021 году. Так, чаще всего готовы отказаться от одноразовой посуды молодёжь до 24 лет (85%) и люди с доходом 50−80 тыс. рублей (86%), отдавая предпочтение посуде сделанной из картона или дерева.