Тирана, , 13:15 — REGNUM Албанское статистическое агентство Instat опубликовало данные, согласно которым в апреле 2021 года страну прибыли 241 тыс. иностранных туристов, что на 230 тысяч больше, чем в прошлом году, в период ограничений и строгого карантина.

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Аналитики отмечают, что в первом квартале 2021 года в страну прибыли 754,7 тыс. иностранных туристов, причем почти половину — 381,3 тыс. — составили косовары.

Интересно, что в этом году число прибывших туристов из Косово превзошло показатели не только 2020, но и предкризисного 2021 года. Причиной роста притока туристов называют снятие въездного карантина и смягченные ограничительные меры.

Сообщается, что в первом квартале этого года границу пересекли 230,4 тысяч албанцев, что на 220 тысяч больше, чем в прошлом году.

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