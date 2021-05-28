Симферополь, , 12:53 — REGNUM Штормовое предупреждение из-за ливней и града объявлено на территории Республики Крым на 29 — 30 мая, сообщили 28 мая в пресс-службе министерстве чрезвычайных ситуаций региона.

По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие сутки через Крым будет проходить холодный фронтальный раздел. 29 и 30 мая в регионе ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, а также шквалистый ветер до 20−25 м/с.

Вместе с этим, уточнили в МЧС, восточных и западных районах Крыма 28 и 29 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Спасатели напомнили, что с 30 апреля на территории региона введён особый противопожарный режим, действует запрет на посещение лесов.