Москва, , 13:05 — REGNUM На Дальнем Востоке необходимо увеличить субсидии для авиаперевозчиков. Об этом 28 мая заявил министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на заседании коллегии ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению чиновника, программа субсидирования авиаперевозок нуждается в корректировке. Причиной этому является не рациональное распределение средств по регионам России.

«Министерство последовательно работает над увеличением доли субсидий по программе межрегиональных перевозок для Дальнего Востока, где многие маршруты не имеют альтернативы авиационному сообщению. Сейчас на Дальний Восток приходится всего 30% от объема субсидий на межрегиональные маршруты. Программа должна быть долгосрочной, распространяться на всех дальневосточников, постоянно проживающих в регионе — без возрастных и прочих ограничений», — отметил Чекунков.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минвостокразвития: Севморпуть может заменить Суэцкий канал