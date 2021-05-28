Минск, , 12:56 — REGNUM В суде Партизанского района города Минск началось рассмотрение жалобы адвоката российской гражданки Софьи Сапеги на её задержание в Белоруссии из-за подозрения в совершении преступлений. Об этом 28 мая сообщает Sputnik.

Отмечается, что разбирательство будет проходить за закрытыми дверями в соответствии с УПК Белоруссии. Самой задержанной на заседании не будет. На процесс допущены только прокурор и адвокат.

Напомним, гражданка России Сапега была задержана в Белоруссии 23 мая нынешнего года вместе со своим другом, являющимся экс-редактором оппозиционного телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Романом Протасевичем. Сапега подозревается в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.

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