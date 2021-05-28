Скопье, , 13:46 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 27 мая заявил в ходе заседания парламента страны о том, что цифровизация судебной системы повысит прозрачность и эффективность ее работы. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Политик заявил, что министерство юстиции страны завершает последние приготовления к полной цифровизации работы судов. Она должна состояться уже в ближайшие месяцы. 34 суда, 187 залов судебных заседаний будут полностью оцифрованы.

Премьер-министр Северной Македонии подчеркнул, что реформа позволит судебным институтам облегчить обмен данными и повысить уровень надежности их хранения.

По словам Заева, об успехе судебной реформы будет свидетельствовать экономика, поскольку установление верховенства права приведет к росту притока иностранных инвестиций.

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