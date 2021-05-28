Стокгольм, , 12:53 — REGNUM Пандемия коронавируса продолжается уже больше года. Однако теперь исследователи могут предвидеть ее конечную точку в Швеции. Как заявил в эфире телеканал SVT профессор Каролинского института (Стокгольм) Йоаким Диллнер, пандемия коронавируса в Швеции стихнет в конце лета (июль-август) и приобретет характер эндемии.

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«Вероятно, до фазы эндемии не так уж и далеко», — отметил Диллнер.

С 11 марта 2020 года распространения коронавируса в мире было охарактеризовано ВОЗ как пандемия. Следующим шагом может стать переход в стадию эндемии — спорадические вспышки заболевания среди отдельных групп населения.

«Само определение эндемии означает, что у вас больше не наблюдается обширного распространения [вируса] среди населения. Опыт других стран показывает, что это происходит примерно при 60-процентном охвате вакцинацией», — объяснил профессор.