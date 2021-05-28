Москва, , 12:50 — REGNUM Кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) открыло прием заявок на Всероссийский конкурс технологических кружков 2021. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных 100-летию кружкового движения в России. Прием и оценка заявок пройдут онлайн, а победителей наградят на юбилейном Всероссийском съезде, который состоится в ноябре в рамках Года науки и технологий в России.

Организатором конкурса выступает Кружковое движение НТИ совместно с Министерством просвещения Российской Федерации при поддержке АНО «Платформа НТИ», Агентства стратегических инициатив и сети «Точек кипения».

Цель конкурса — выделить и поддержать наиболее успешные кружки в регионах России, которые занимаются просвещением и образованием в технической, научно-технической и технологической сферах — как по традиционным направлениям, так и по тематикам рынков и сквозных технологий НТИ. Всероссийский охват позволит провести комплексный мониторинг технических и технологических кружков в стране, составить рейтинги кружков в регионах и разработать рекомендации по их развитию и поддержке.

Прием заявок открыт до 27 июня на сайте проекта. К участию приглашаются кружки, работающие в государственном и негосударственном секторе, центрах дополнительного образования, школах, вузах, созданные коммерческими организациями, командами энтузиастов и т.д.

По каждой номинации жюри оценит заявки, составит региональные и итоговый рейтинги кружков и определит победителей и призеров. Все участники конкурса будут отражены на карте технологических кружков России, которую формирует Кружковое движение НТИ. Лучшие практики организации кружковой деятельности в разных регионах войдут в специальный сборник-справочник, изданный по итогам конкурса.

Напомним, что в 2021 году отмечается 100 лет с момента появления в стране массового движения технологических кружков. Серию юбилейных мероприятий завершит Всероссийский съезд, посвященный 100-летию кружкового движения, который включен в федеральный план Года науки и технологий в России. На нем же состоится награждение победителей конкурса.

«Всероссийский конкурс технологических кружков является одним из ключевых мероприятий юбилейного цикла и призван показать масштаб развития технологических кружков в стране, — подчеркнул лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов, — Технологические кружки исторически являлись важнейшим элементом системы вовлечения молодежи в стратегически важные технологические направления. Развитие науки и техники, появление целых отраслей происходили на фоне масштабного движения энтузиастов, вокруг которого всегда были школьники. Сегодня на наших глазах технологические кружки трансформируются из центров дополнительного образования и становятся средой выявления и развития талантов в сфере прикладной науки и технологий. Мероприятия 100-летия кружкового движения и, прежде всего, всероссийский конкурс — это возможность наладить диалог между кружками разных типов и «поколений», обменяться опытом, привлечь дополнительное внимание к развитию технологических кружков и спроектировать развитие кружкового движения на следующие 100 лет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кружковое движение НТИ — это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 000 школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель Кружкового движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы «Кружковое движение». Задачи НТИ интегрированы в Национальный проект «Наука». В 2021 году исполняется 100 лет кружковому движению России, юбилейные мероприятия включены в федеральный план «Года науки и технологий».