Калуга, 28 мая, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Калужской области с 19 по 26 мая в сетевых и несетевых магазинах увеличились цены на кур охлажденных и мороженых на 0,87%, на картофель — на 3,3% и на капусту свежую — на 3,3%. Об этом, как сообщает 28 мая корреспондент ИА REGNUM, говорилось на заседании регионального штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары.

Arrko.ru Калужское молоко

В настоящее время в регионе минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 45,68 руб./кг, масло подсолнечное — 96,53 руб./кг и на яйца куриные — 70,80 руб./дес. Максимальная цена (по состоянию на 24 мая) среди соседних областных центров ЦФО в Калуге наблюдается на молоко питьевое пастеризованное.

По информации Калугастата, в январе-апреле оборот розничной торговли пищевыми продуктами составил 36 млрд 367 млн рублей, что в товарной массе на 4,8% меньше января-апреля 2020 года, На розничных рынках и ярмарках в январе-апреле. реализовано товаров на сумму 2 млрд 633 млн рублей, что на 2,4% меньше, чем в январе-апреле 2020 года.