Рим, , 13:19 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев 27 мая прокомментировал перед журналистами предложение о том, чтобы европейские историки выступили в роли посредников в конфликте между Болгарией и Северной Македонией, приняв участие в работе болгаро-македонской комиссии по историческим вопросам.

Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni приводит слова Радева:

«Нам не нужны посредники, никто из нас не знает нашей истории. Решение наших проблем зависит от нас, от конструктивного обсуждения исторических документов и источников. с которыми будет работать совместная комиссия…

Комиссия будет заниматься историей, но более важно, чтобы необходимые шаги были предприняты на высшем политическом уровне. Эти шаги не касаются других европейских столиц и оттуда ни в коем случае не осуществляется давление в отношении Болгарии. Проблемы может решить только София. Мы должны найти решение».

27 мая Радев совместно с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски находился в Риме, где проходило празднование дня святых Кирилла и Мефодия, создателей прототипа современной кириллицы — глаголицы.

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