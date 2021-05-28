Рим, 28 мая 2021, 13:19 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев 27 мая прокомментировал перед журналистами предложение о том, чтобы европейские историки выступили в роли посредников в конфликте между Болгарией и Северной Македонией, приняв участие в работе болгаро-македонской комиссии по историческим вопросам.
Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni приводит слова Радева:
27 мая Радев совместно с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски находился в Риме, где проходило празднование дня святых Кирилла и Мефодия, создателей прототипа современной кириллицы — глаголицы.
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