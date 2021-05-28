Москва, , 12:48 — REGNUM Программу кешбэка на поездку детей в летний лагерь одобряют 75% жителей России и считают, что это увеличит число детей в лагерях. Обратное мнение только у 9%, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

Главные аргументы сторонников программы кешбэка на отдых в детских лагерях — значительная материальная помощь семьям (25%); отдыхать поедут дети, родители которых не смогли бы отправить их в летний лагерь без компенсации (13%).

Противники программы считают, что путевки в оздоровительные лагеря дорогие, компенсации не хватит (10%), поездки детей сдерживает эпидемия коронавируса (2%), дети должны ездить в летние лагеря бесплатно (2%).

Опрос проведён 6−8 мая 2021 года среди 1500 граждан РФ в 104 населенных пунктах. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, все летние каникулы в 2021 году дети проведут дома и никуда не поедут, заявили большинство родителей в России (34%).

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