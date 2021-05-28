Стокгольм, , 12:50 — REGNUM Сегодня, 28 мая, лидер «Христианский демократов» Эбба Буш будет допрошена и официально перейдет в статус подозреваемой. Ее обвиняют в клевете в споре о покупке дома, который начался еще в прошлом году. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Спор, в котором участвует Буш, начался в августе 2020 года, когда она купила недвижимость у 81-летнего мужчины за пределами Уппсалы. Всего несколько дней спустя пожилой мужчина заявил, что сожалеет о сделке и что он чувствует себя обманутым.

В публикациях в социальных сетях 19 февраля этого года Буш назвала мужчину преступником. Однако вскоре записи были отредактированы или изменены. Но слова парламентария быстро разошлись по сети.

«Мне нужно получить от нее информацию и узнать, она ли это писала, и если это так, то почему», — заявил в комментарии SVT прокурор Андерс Якобссон.