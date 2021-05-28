Орел, , 12:48 — REGNUM В Орловской области перед судом предстанет главный инженер электрических сетей районного филиала ПАО «МРСК Центра» — «Орелэнерго». Он обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщила корреспонденту ИА REGNUM 28 мая старший помощник прокурора региона Татьяна Цуканова.

По версии следствия, в июле 2020 года на улице Цветочной в деревне Вепринец произошел обрыв воздушной линии передачи электроэнергии. Обвиняемый, считает следствие, не организовал вовремя проведение работ по устранению обрыва, обесточиванию электрического провода и обеспечению безопасности. В результате во время прогулки 16-летний подросток при соприкосновении с оборванным проводом получил удар током и скончался.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Покровский районный суд для рассмотрения по существу.