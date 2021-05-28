Кызыл, , 12:48 — REGNUM Подъём уровня воды в реках в связи с обильными осадками наблюдается на большей части территории Тувы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканской службы гражданской обороны и ЧС, выше критических отметок поднялись реки в восьми районах и столице Кызыле.

На местах начали оповещать население о подготовке к возможной эвакуации. Жителей отдельных поселений уже начали эвакуировать.

Размыты дороги у моста Кок-Тей, на подъезде к селу Теве-Хая, на участках Хандагайты — Дус-Даг, Ак-Тал — Хову-Аксы, Бай-Хаак — Кызыл, Бай-Хаак — Чал-Кежиг, Самагалтай — Ак-Чыраа.

«Жителям населенных пунктов следует быть готовыми к возможному ухудшению обстановки и подтоплению территорий. Подготовьте плавсредства, поднимите с нижних этажей на верхние ценные предметы, технику, мебель, продукты питания, создайте запас еды и воды, уберите в герметичную упаковку документы и деньги», — отметили в ведомстве.

Читайте ранее в этом сюжете: Малый Енисей в Туве переливается через защитную насыпь