Екатеринбург, 28 мая 2021, 13:04 — REGNUM Пожилая жительница Екатеринбурга вместе со своим внуком получили травмы из-за резкого торможения троллейбуса. Об этом сообщили в городском управлении ГИБДД.
Пенсионерка вместе со своим внуком находились в салоне транспортного средства. Ребёнок сидел, а его бабушка стояла рядом. Водитель экстренно затормозил, и мальчик ударился об переднее сидение.
Женщина получила травмы, её госпитализировали в больницу № 14. У ребёнка зафиксировали ушибы мягких тканей носа. Водитель заявил, что применил экстренное торможение из-за автомобиля, который внезапно остановился перед троллейбусом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петербурге пришлось вытаскивать со столба водителя автобуса, допустившего ДТП.
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