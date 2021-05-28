Екатеринбург, , 13:04 — REGNUM Пожилая жительница Екатеринбурга вместе со своим внуком получили травмы из-за резкого торможения троллейбуса. Об этом сообщили в городском управлении ГИБДД.

Пенсионерка вместе со своим внуком находились в салоне транспортного средства. Ребёнок сидел, а его бабушка стояла рядом. Водитель экстренно затормозил, и мальчик ударился об переднее сидение.

Женщина получила травмы, её госпитализировали в больницу № 14. У ребёнка зафиксировали ушибы мягких тканей носа. Водитель заявил, что применил экстренное торможение из-за автомобиля, который внезапно остановился перед троллейбусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петербурге пришлось вытаскивать со столба водителя автобуса, допустившего ДТП.

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