Москва, , 12:47 — REGNUM С субботы, 29 мая, Россия останется единственным направлением, через воздушное пространство которого смогут летать самолеты авиакомпаний из Белоруссии. Об этом 28 мая сообщает РИА Новости.

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«С субботы единственным направлением, через которое смогут летать белорусские авиалинии, останется Россия», — говорится в сообщении.

Также в нем напоминается, что ранее Польша, Латвия и Литва закрыли свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний.

Кроме того, ранее о запрете для полетов самолетов белорусских авиалиний в своем воздушном пространстве сообщила Украина. При этом также рейсы в Белоруссию ограничили Эстония и Сингапур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз встревожен отказом Москвы давать разрешения для взлета и посадки самолетов из стран ЕС.

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