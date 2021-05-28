Кишинёв, , 12:52 — REGNUM Мемориальный комплекс советским воинам в молдавском городе Вулканешты, повреждённый неизвестными вандалами, восстановлен. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба посольства России в Молдавии.

«Благодаря слаженным усилиям установлены виновные, а монумент приведён в прежний вид», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили оперативность администрации города и местного отделения международного союза «Наследники Победы».

Напомним, руководитель отделения союза «Наследники Победы» в Вулканешты Вадим Шиник 27 мая сообщил, что неизвестные осквернили городской мемориальный комплекс. Вандалы отломали пятиконечную звезду на постаменте Вечного огня.

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