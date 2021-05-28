Москва, , 13:01 — REGNUM Ожидается, что глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин проведут встречу 28 мая, чтобы обсудить, среди прочего, самолет, который был «принужден» к посадке в столице Белоруссии Минске 23 мая. Об этом сообщил корреспондент шведского телеканала SVT в России Берт Сундстрём.

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По его словам, встреча носит вынужденный характер.

«Это не дружеская встреча, они оба знают, что зависят друг от друга», — отметил журналист.

Пока точно неизвестно, когда сегодня состоится встреча Лукашенко и Путина, но ожидается, что президенты двух стран будут говорить о дальнейшей интеграции между двумя странами.

В свою очередь Сундстрём считает, что встреча сигнализирует о том, что Россия на стороне Белоруссии после недавнего инцидента, что также даст Путину возможность еще больше сблизить Белоруссию с Россией.

«На самом деле существует старое соглашение, согласно которому страны должны образовать государственный союз. Лукашенко довольно долго боролся с этим, но теперь он серьезно ослаб, и на самом деле у него есть только один важный человек в мире, к которому он может обратиться, и это Путин», — заявил Сундстрём.