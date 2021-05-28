Стокгольм, , 14:11 — REGNUM Исследователи в Швеции полагают, что сейчас момент для снятия карантинных ограничений не является идеальным для Норрботтена. Однако уже 1 июня смягчение карантина произойдет по всей Швеции. Как подчеркнули в Агентстве общественного здравоохранения, ответственность лежит на каждом отдельном гражданине. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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«Вы приглашаете гостей к себе домой на ужин, встречаетесь с другими людьми в помещении и поддерживаете тесные контакты? Что ж, этого как раз мы и должны избегать. И этого не следует делать и в других регионах», — заявила в своем комментарии представить ведомства Сара Байфорс.

Отмечается, что Норрботтен, расположенный на крайнем севере Швеции, является регионом, где уровень распространения коронавирусной инфекции в настоящее время является наибольшим в стране.

«Не самое идеальное время для Норрботтена снимать ограничения. Есть риск, что люди неправильно это поймут», — заявил в эфире SVT профессор Гётеборгского университета Ян Холмгрен.

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