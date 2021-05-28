Уфа, , 12:48 — REGNUM Более 1,7 тысяч заявок подано на участие в волонтерском движении финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia — 2021), который состоится в Уфе с 21 по 25 июля. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что большую часть заявок подали граждане старше 18 лет, а треть заявок была получена он лиц старше 14 лет. Граждане старше 50-и лет также захотели стать волонтерами. От них было получено около 100 заявок. Больше всего заявок поступило от жителей Башкирии (49,3%).

«Организаторы также получили заявки из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Челябинской, Сахалинской, Тюменской, Владимирской, Вологодской областей, Татарии, Красноярского, Краснодарского и Пермского краев», — сообщает пресс-службы ведомства.

Отмечается, что все кандидаты пройдут собеседование, на котором будет определятся, кто станет добровольцем чемпионата. При этом, почти 23% волонтеров хотят проявить себя в службе встреч и отъезда гостей, 6,6% волонтеров изъявили желание работать в службе культуры и обслуживании экскурсионных программ, 17,1% волонтеров хотели бы ассистировать на соревновательных площадках, 8,3% добровольцев хотят помогать в службе регистрации и аккредитации.

«Волонтеры на любом крупном мероприятии — это его лицо. Лицо той территории, которая организует мероприятие. По ним об этой территории и судят. Нам важно, чтобы о нас судили хорошо. В прошлом году мы совершили небольшой прорыв в части развития внутреннего туризма, нужно двигаться в этом направлении дальше. В этом деле имидж земли людей дружелюбных, хлебосольных — людей, в гости к которым хочется возвращаться, — это очень важная составляющая успеха», — приводит пресс-служба слова премьер-министр правительства региона Андрея Назарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в 2021 году соревнования пройдут по 105 профессиональным компетенциям, которые разделили на семь блоков: транспорт и логистика, образование, информационные и коммуникационные технологии, строительство и строительные технологии творчество и дизайн, сфера услуг, производство и инженерные технологии.