Санкт-Петербург, , 12:52 — REGNUM Из Санкт-Петербурга в Анапу и обратно можно будет добраться на новом двухэтажном поезде, который отправится в путь 30 мая из Северной столицы, а 1 июня — из курортного города на Чёрном море. Курсировать по маршруту он будет всё лето. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе «ОЖД».

Двухэтажный поезд РЖД Дарья Драй © ИА REGNUM

Двухэтажный поезд № 277/278 отойдет от перрона в Петербурге в 14:30 мск 30 мая. Поезд состоит из 15 купейных вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами, в том числе будет вагон со специализированным купе для маломобильных пассажиров. Кроме того, для обеспечения пассажиров питанием в пути следования в состав поезда включен вагон-ресторан.

«С 1 июня по 31 июля по нечетным числам, с 2 по 30 августа 2021 года по четным числам, прибытием в Анапу в 07:15 с 1 июня по 31 июля по нечетным числам, 2 и с 4 по 30 августа по четным числам, 1 сентября 2021 года», — уточнили в ОЖД.

Отправление из Анапы в 15:40 с 1 июня по 31 июля по нечетным числам, 2 августа и с 4 по 30 августа по четным числам, а также 1 сентября, прибытием в Санкт-Петербург в 6:47 мск с 3 июня по 31 июля по нечетным числам, с 2 по 30 августа по четным числам, 1, 3 сентября.