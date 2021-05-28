Москва, , 12:41 — REGNUM Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, обязывающий международные IT-компании открывать свои представительства в России, передает корреспондент ИА REGNUM 28 мая.

Минцифры, Роскомнадзор, ФАС и Центробанк поддерживают также законопроект.

Нормы коснутся IT-компании, чья ежесуточная аудитория в РФ превышает 0,5 млн человек в течение трех месяцев.

Инициатива предписывает им создать в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также разместить на своём ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями.

Одновременно законопроект содержит и меры понуждения, призванные стимулировать IT-гигантов к «приземлению» и соблюдению российского законодательства.

«Приземление» в России затронет социальные сети, рекламные системы, аудиовизуальные сервисы, мессенджеры, магазины, поисковики, хостинговых провайдеров, а также игровых дистрибьюторов и онлайн-игры, отмечали ранее в комитете Госдумы по информполитике.

Приглашения принять участие в публичном обсуждении законопроекта были направлены 20 ключевым ИТ-гигантам, три компании приняли участие в дискуссии— Aliexpress, Amazon и IHerb.

По данным комитета Госдумы по информполитике, нормы коснутся Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Google, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram, WorldOfTanks и так далее.

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