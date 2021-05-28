Минск, , 12:49 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

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«Лукашенко вылетел в Сочи для переговоров с Путиным», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Кремля отметили, что в рамках переговоров президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко, которые пройдут 28 мая в Сочи, будут подняты вопросы дальнейшего развития двусторонних связей.

По словам самого белорусского лидера, на встрече с Путиным в Сочи он собирается провести обсуждение вопросов экономики и ситуации вокруг Минска и Москвы. Лукашенко не стал называть конкретные вопросы, но уточнил, что в основном это будет экономика.

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