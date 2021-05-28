Нижневартовский район, Югра, , 12:40 — REGNUM Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила подключить «Сургутнефтегаз» к ликвидации гигантской свалки отработанных шин под Нижневартовском. Об этом она заявила во время прямого эфира 28 мая.

Напомним, данная свалка площадью 16 гектаров находится на 8 километре Самотлорской автодороги. Там с 2001 года накоплено более 1,2 миллиона отработанных автомобильных покрышек.

Первый заместитель руководителя департамента природных ресурсов Югры Егор Збродов сообщил, что планируется осуществлять переработку этих шин методом пиролиза для получения печного топлива и металла.

«Вместе с фондом развития Югры и администрацией Нижневартовского района ищем дополнительных инвесторов и иных нестандартных решений для сокращения сроков рекультивации. Предварительно это «ГазЭнергоСтрой», которые в дальнейшем на праве сервитута планируют расположить свои перерабатывающие мощности для ликвидации свалки. Проектная документация в депнедра пока не поступала, но по предварительной договоренности при реализации двух проектов по переработке всех шин составляет пять лет», — цитируют Егора Збродова «Новости Югры».

Глава Югры высказала недовольство длительностью сроков, сообщив, что в «Сургутнефтегазе» уже работает цех по переработке шин. Чтобы сократить сроки рекультивации свалки автопокрышек, нужно рассмотреть сотрудничество в данном вопросе с «Сургутнефтегазом».

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