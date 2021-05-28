Барнаул, , 12:39 — REGNUM Инициативу с изменением системы оплаты труда медицинских работников поддерживает кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM пилотные проекты Минтруда в здравоохранении, он пояснил:

«Безусловно любой эксперимент на отдельных регионах заслуживает внимания. Мне приходилось отрабатывать разные системы оплаты труда медиков в конце 80-х, когда мы в здравоохранении практиковали «бригадный подряд» и «новый хозяйственный механизм».

«Бригадный подряд» дает возможность внутри коллектива находить резервы. А новый хозяйственный механизм позволял выделять для бригады фонд оплаты труда в зависимости от дохода организации. Все это вписывалось в систему «обязательного медицинского страхования», когда чем больший получает доход больница, тем больше фонд оплаты труда и соответственно — зарплата медиков. Но данная система не смогла выдержать давления «социалистической уравниловки». В те годы на излете социализма она проявилась в том, что медики не привыкли к зарабатыванию денег, а преобладала система «получения денег».

Дольше всех продержался на такой системе оплаты труда Алтайский краевой диагностический центр… Но и здесь чиновники сломали эту систему. В этих условиях и врачи и средний медперсонал ушли в «тень», предпочитая получать от пациентов доплаты в конвертах.

Поэтому я за любые эксперименты, в системах оплаты труда, но она должна включать элементы коллективизма и зарабатывания денег в зависимости от объема и качества выполненных работ».

Как сообщало ИА REGNUM, проект по внедрению новых принципов оплаты труда медработников, разработанный Минтрудом РФ, будет опробован в семи регионах. Как передаёт «Коммерсант», сотрудники больниц и поликлиник в Якутии, Белгородской, Омской, Оренбургской, Курганской и Тамбовской областях, Севастополе) в период с ноября 2021 по март 2022 года будут получать зарплату, рассчитанную с учетом коэффициента дифференциации окладов и коэффициента экономического развития региона.

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