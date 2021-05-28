Москва, , 12:37 — REGNUM Если власти РФ не помогут российским производителям куриных яиц, то это приведет к сокращению количества кур и, как следствие, к дефициту соответствующей продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии Роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал прогнозы о том, что жителей РФ ждет дефицит куриных яиц из-за того, что их себестоимость оказалась выше закупочных цен.

«Реальная себестоимость увеличилась даже не на 20−25%, а на все 35%, так как в расчет не принимают рост цен на электричество, на котором работает почти вся птицефабрика: инкубаторы, раздача кормов птице, а так же освещение и обогрев помещений, — сказал Ермоленко. — Все производители яиц уже в один голос жалуются, что в случае дальнейшего падения закупочной цены на яйцо им придется сократить количество кур, которые несут яйца. Это будет вынужденная мера. Куры едят каждый день, несутся каждый день, затраты на них идут каждый день. Кур нельзя попросить не есть. Никто не будет держать кур себе в убыток».

А на восстановление количества кур к первоначальному, как полагает Ермоленко, потребуется немало времени — от 6 до 12 месяцев.

«Соответственно, пока птицефабрики будут это количество восстанавливать, образуется дефицит яиц. Временный, но дефицит. Со стороны министерства сельского хозяйства разве целесообразно подвергать населению таким рискам? Лучше сейчас выделить зерно или же деньги на зерно или хотя бы льготу на оплату электричества, чем допускать сокращение количества кур, что 100% приведет к дефициту курятины и яиц на внутреннем рынке», — считает Ермоленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минсельхоза РФ, ситуация на российском рынке птицеводческой продукции является стабильной, и потому дефицита яиц в стране не ожидается.

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