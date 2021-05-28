Сеул, , 12:38 — REGNUM В Южной Корее провели опрос на тему призыва в армию. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведённого с 25 по 27 мая среди 1003 человек старше 18 лет, 43% опрошенных считают, что правительству необходимо отменить систему призыва на военную службу и ввести рекрутскую систему набора в армию, 42% — выступают за сохранение действующей системы призыва, 15% — воздержались от ответа.

Среди мужчин за пересмотр системы выступили 48%, среди женщин — 38%. Против изменений выступили 44% мужчин и 39% женщин, участвовавших в опросе.

Известно, что в 2016 году за сохранение нынешней системы выступили 48% респондентов, а за её пересмотр — 35% респондентов. Между тем, 47% считают, что в армию необходимо призывать только мужчин, а 46% — мужчин и женщин.

В случае призыва в армию, 43% опрошенных сообщили, что хотели бы пойти служить в сухопутные войска, 17% — в военно-воздушные силы, 12% — в морскую пехоту, 5% — во флот.