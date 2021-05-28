Москва, , 12:36 — REGNUM Прогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования насчёт системного банковского кризиса в РФ до апреля 2022 года не сбудется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 мая заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко.

«Вероятность этого кризиса не высокая, а крайне низкая. Ошибка ЦМАКП состоит в том, что, анализируя банковскую систему, они это делают в отрыве от внутриполитической ситуации в России, — сказал Пальченко. — Невозможно представить себе, что ЦБ допустит системный банковский кризис в выборный год. Хоть политика ЦБ и исключает экономический рост, но со своей объявленной задачей — стабильностью рубля и банковской системы — он справляется. Да, ряд банков накопил проблемные активы, но это проблема этих банков, а не отрасли в целом».

Как пояснил эксперт, о системном кризисе можно говорить тогда, когда плохие активы накопили не отдельные банки, а практически все, когда население в панике снимает деньги или когда в ситуацию вмешивается государство (например, национализация).

«Ничего подобного мы не наблюдаем, а недавнее повышение ставки увеличит доходность депозитов, из-за чего у населения будет меньше причин снимать вклады, скорее даже наоборот», — добавил Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что восстановительный рост экономики России говорит о малой вероятности наступления нового банковского кризиса.

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