Нальчик, , 12:36 — REGNUM В Кабардино-Балкарии конфликт с рукоприкладством между двумя сотрудниками полиции послужил возбуждению уголовного дела. Фигурантом производства стал один из инспекторов ДПС отдела ГИБДД в Урванском районе. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили 28 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как установлено в ходе разбирательства, 2 апреля около 23:00 в Урванском районе инспекторами ГИБДД была остановлена для проверки автомашина. Как оказалось, в ней находились двое нетрезвых коллеги сотрудников ДПС, причем один из них — за рулем.

При попытке составить административный материал о нарушении правил дорожного движения пассажир остановленной машины нанес удар в область груди своему коллеге. Этот конфликт стал достоянием службы безопасности МВД по региону. Они собрали материал и передали его в СКР. Расследование дела продолжается.