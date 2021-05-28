Таллин, , 12:34 — REGNUM Эстония станет одной из первых стран, которые реализуют внутри своей территории единый для стран Европейского союза паспорт вакцинации («зеленый сертификат»). Об этом сообщила в пресс-сообщении министерства социальных дел страны советник ведомства Аурора Урсула Йоала.

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«В первой половине июня в Эстонии будут готовы три составленные по единому стандарту справки о COVID-19, принимаемые по всему ЕС: об иммунизации, отрицательном результате теста и перенесенном заболевании», — заявила она.

Действительность документов будет подтверждаться при помощи считываемого QR-кода.

Справку об иммунизации можно будет оформить по данным последнего уведомления об иммунизации после каждой дозы вакцины, а справку о перенесенном заражении COVID-19 — с 11-го дня после сдачи положительного ПЦР-теста. Она будет действовать 180 дней после сдачи положительного теста.

Окончательное утверждение общеевропейского паспорта вакцинации произойдет на заседании Европейского парламента 7−10 июня, а вступление в силу соответствующего юридического регулирования — с 1 июля. Эстония успешно протестировала свои системы 20 мая.