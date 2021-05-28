Москва, , 12:38 — REGNUM Певец Филипп Киркоров исполнит гимн РФ перед товарищеским матчем между сборными России и Болгарии, сообщает 28 мая пресс-служба РФС.

https://twitter.com/TeamRussia/status/1398185999214186496

«Гимн России в исполнении Киркорова, фотосессия с легендами сборной и уникальные открытки — мы подготовили увлекательную программу matchday перед встречей Россия — Болгария», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, на Евро-2020 сборная России сыграет с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня), а до этого проведёт товарищеские матчи с Польшей (1 июня) и Болгарией (5 июня).

Ранее правительство России утвердило программу подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу.

В программу входит 15 мероприятий, среди которых — комплексная подготовка стадиона «Санкт-Петербург» и тренировочных площадок. Инфраструктура должна соответствовать требованиям УЕФА.

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